Соответствующее решение во вторник, 6 декабря, приняла коллегия троих судей. Киршнер признали виновной в том, что на должности президента Аргентины она направила миллионы долларов налогоплательщиков другу семьи.

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Что известно о деле Кристины Фернандес де Киршнер

Прокуратура заявила, что Киршнер направляла деньги строительному магнату Ласаро Баесу, когда она являлась президентом с 2007 по 2015 год. В частности, во время пребывания в должности Киршнера и его мужа и предшественника Нестора Киршнера компании, принадлежащие Баэсу, получили десятки государственных контрактов на строительство дорожной инфраструктуры в провинции Санта-Крус.

Прокурор Диего Лучани назвал дело "одной из самых экстраординарных коррупционных схем" в истории Аргентины. Приблизительно 46 миллиардов песо были предоставление Баэсу на 51 дорожный проект с 2003 по 2015 год. Однако, по словам прокуроров, почти половина проектов не была выполнена.

Кстати, несколько чиновников из администрации Киршнер были осуждены по отдельным делам о коррупции. Впрочем, суд отклонил обвинение Киршнер в руководстве преступной организацией. Поэтому вместо 12 лет лишения свободы ей присудили только шесть.

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Позиция Киршнер

Сама же Кристина Киршнер отрицает свою вину и планирует подать апелляцию. Она назвала суд "расстрельной командой", занимающейся политическими преследованиями, которые вроде бы направлены на то, чтобы помешать ее баллотированию на третий президентский срок.

Сторонники бывшего президента заявили о возможности общенациональной забастовки. Они собрались в центре Буэнос-Айреса и прошли маршем к зданию федерального суда, признавшего Киршнер виновной.

Обратите внимание! Чтобы отправить Киршнер в тюрьму, нужно полностью снять с нее неприкосновенность. По данным СМИ, в августе Сенат Аргентины снял неприкосновенность частично.