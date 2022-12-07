Відповідне рішення у вівторок, 6 грудня, ухвалила колегія трьох суддів. Кіршнер визнали винною у тому, що на посаді президента Аргентини вона направила мільйони доларів платників податків другу сім'ї.

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Що відомо про справу Крістіни Фернандес де Кіршнер

Прокуратура заявила, що Кіршнер направляла гроші будівельному магнату Ласаро Баесу, коли вона була президентом з 2007 по 2015 рік. Зокрема, під час перебування на посаді Кіршнер та її чоловіка й попередника Нестора Кіршнера компанії, що належать Баесу, отримали десятки державних контрактів на будівництво дорожньої інфраструктури в провінції Санта-Крус.

Прокурор Дієго Лучані назвав справу "однією з найбільш екстраординарних корупційних схем" в історії Аргентини. Приблизно 46 мільярдів песо було надано Баесу на 51 дорожній проєкт з 2003 по 2015 рік. Однак, за словами прокурорів, майже половина проєктів не була виконана.

До речі, кілька чиновників з адміністрації Кіршнер були засуджені в окремих справах про корупцію. Втім, суд відхилив звинувачення Кіршнер у керівництві злочинною організацією. Тож замість 12 років позбавлення волі їй присудили лише шість.

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Позиція Кіршнер

Сама ж Крістіна Кіршнер заперечує свою провину і планує подати апеляцію. Вона назвала суд "розстрільною командою", яка займається політичними переслідуваннями. Останні начебто спрямовані на те, щоб завадити її балотуванню на третій президентський термін.

Прихильники колишньої президентки заявили про можливість загальнонаціонального страйку. Вони зібралися в центрі Буенос-Айреса та пройшли маршем до будівлі федерального суду, який і визнав Кіршнер винною.

Зверніть увагу! В Аргентині експрезиденти не можуть бути ув'язнені. Тож аби відправити Кіршнер до в'язниці, треба повністю зняти з неї недоторканість. За даними ЗМІ, у серпні Сенат Аргентини зняв недоторканість частково.