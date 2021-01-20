В Вишингтони вице-президент США Камала Харрис приняла присягу. По традиции, она вступила в должность первой, перед тем, как Джо Байден принял присягу президента.

Церемония инаугурации новоизбранного президента США происходит 20 января. За событием следит 24 канал.

Что сказала Харрис

Кстати Инаугурация президента США Джо Байдена: прямая трансляция

Я, Камала Харрис, обещаю, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов, внутренних и внешних... Я буду верить и доверять Сенату, и я эти полномочия беру свободно, без всяких сомнений. Я хорошо и честно буду выполнять полномочия той должности, которую я сейчас займу. Помоги мне бог,

– поклялась Харрис.

Камала Харрис стала первой женщиной и первым человеком латиноамериканского происхождения в должности вице-президента США.

Вице-президент США Камала Харрис присягу: видео 24 канала

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