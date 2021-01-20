У Вишингтоні віцепрезидентка США Камала Гарріс склала присягу. За традицією, вона вступила на посаду першою, перед тим, як Джо Байден склав присягу президента.

Церемонія інавгурації новообраного президента США відбувається 20 січня. За подією стежить 24 канал.

Що сказала Гарріс

​До речі Інавгурація президента США Джо Байдена: пряма трансляція

Я, Камала Гарріс, обіцяю, що буду підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів проти усіх ворогів, внутрішніх і зовнішніх… Я буду вірити і довіряти Сенату, і я ці повноваження беру вільно, без жодних сумнівів. Я добре і чесно виконуватиму повноваження тої посади, яку я зараз обійму. Допоможи мені боже,

– присягнула Харріс.

Камала Гарріс стала першою жінкою та першою людиною латиноамериканського походження на посаді віцепрезидента США.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс склала присягу: відео 24 каналу

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