Россияне не могут объяснить причину вторжения России в Украину

Журналисты "Радио Свобода" напечатали фото обстрелов украинских городов и показали их россиянами.

Читайте также Путин и Шольц снова продолжили обсуждение по телефону войны России против Украины

Некоторые россияне отказываются смотреть на фотографии и говорят "Я за Путина" или "Я лучше воздержусь".

При этом россияне затрудняются объяснить причину вторжения России в Украину. Некоторые говорят, что причина в том, чтобы "отразить наступление на Россию".

Люди уточняют, что угроза якобы идет из Донецкой и Луганской областей. Один из мужчин сказал, что это "все делает" президент Владимир Зеленский и США.

Другая женщина назвала Путина "умным человеком", знающим, что делает. "У меня нет какого-то негатива на этот счет. Значит так надо", – сказала женщина.

К счастью, нашлись люди, считающие, что Россия развязала войну и говорят, что это очень плохо.

Смотрите видео, что россияне говорят о войне в Украине

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!