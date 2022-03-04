Росіяни не можуть пояснити причину вторгнення Росії в Україну

Журналісти "Радіо Свобода" видрукували фото обстрілів українських міст та показали їх росіянами.

До теми Путін та Шольц знову продовжили обговорення по телефону війни Росії проти України

Дехто з росіян відмовляється дивитися на світлини й говорить "Я за Путіна" або ж "Я краще утримаюсь".

При цьому росіяни не можуть пояснити причину вторгнення Росії в Україну. Дехто говорить, що причина в тому, щоб "відбити наступ на Росію".

Люди уточнюють, що загроза буцімто йде з Донецької та Луганської областей. Один з чоловіків сказав, що це "все робить" президент Володимир Зеленський та США.

Інша жінка назвала Путіна "розумною людиною", яка знає, що робить. "У мене немає якогось негативу щодо цього. Значить так треба", – сказала жінка.

На щастя, знайшлися люди, які вважають, що Росія розв'язала війну та кажуть, що це дуже погано.

Дивіться відео, що росіяни говорять про війну в Україні

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