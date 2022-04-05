Видел в Буче разорванных на лоскуты детей, – бывший военный России

Российский военный, который теперь воюет за Украину, подтвердил страшные зверства оккупантов в Буче. В частности – в отношении детей.

Россиянин рассказал, что видел в Буче тела маленьких детей, разорванных на куски. Этим девочкам не было и 10 лет.

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Это были маленькие ни в чем не повинные дети,

– добавил военный.

Находясь в плену, военный решил вступить в легион "Свобода России". Он состоит из бывших российских военнослужащих, перешедших на сторону Украины.

Важно – Оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи: