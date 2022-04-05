Видел в Буче разорванных на лоскуты детей, – бывший военный России
5 апреля 2022 , 16:01Читати новину українською
Российский военный, который теперь воюет за Украину, подтвердил страшные зверства оккупантов в Буче. В частности – в отношении детей.
Россиянин рассказал, что видел в Буче тела маленьких детей, разорванных на куски. Этим девочкам не было и 10 лет.
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Это были маленькие ни в чем не повинные дети,
– добавил военный.
Находясь в плену, военный решил вступить в легион "Свобода России". Он состоит из бывших российских военнослужащих, перешедших на сторону Украины.