На такие заявления Подоляка отреагировал секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Подоляк не должен комментировать эти вещи.

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Подоляк на пеньках у Януковича

Советник руководителя Офиса Президента говорил, что Украине только для паритета на фронте нужно 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня и 500 танков.

В то же время Данилов не понимает такие заявления Подоляка.

Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас является голосом армии,

– говорит секретарь СНБО.

Он убежден, что такие вещи должен говорить главнокомандующий Валерий Залужный. Также это в полномочиях начальника Генштаба ВСУ генерала Сергея Шаптала и министра обороны.

Последние заявления Данилова

Секретарь СНБО рассказал о покушениях на жизнь президента Владимира Зеленского. Ведь всем известно, что у россиян с первых дней нападения это была одна из основных целей. Российские оккупанты одной из главных задач в войне с Украиной считают свержение государственной власти, поэтому опасность для президента никуда не делась. Они пытались его убить уже несколько раз. Все покушения были совершены в конце февраля и начале марта, но, к счастью, безуспешно.

Также Данилов предполагал, что происходит в России. По его словам, там сейчас обострилась борьба за трон. И на это есть достаточно логичные причины, связанные с проблемами у Владимира Путина. В России занять место президента хочет, что Дмитрий Рогозин, что Дмитрий Медведев. Данилов уверен, что цинические заявления они распространяют не просто так. Им очень важно быть в своей риторике подобными Путину, ведь именно его поддерживает 80% населения России.

Затронул Данилов и не менее важную тему об агентах Путина. Рассказал, где именно их ближе всего и как они нам угрожают. Ведь Россия ссылает своих агентов во все страны Европы. Секретарь СНБО убеждал, что большинство европейских стран поддерживают Украину в войне, которую против нее развязала Россия. Поэтому Кремль ссылает своих агентов, пытающихся посеять дезинформацию, чтобы разрушить эту поддержку.

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