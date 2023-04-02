В Центре стратегических коммуникаций назвали это ложью и новой информационно-психологической операцией противника.

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Оккупанты выложили в сеть отрывок видео, где мужчина в форме рассказывает, что он и его товарищи "в Авдеевке", на улице март, они "из Винницы", "неделя как мобилизованные" и они уже "три дня без связи". Также неизвестный воин не ориентируется, где орки, а где наши.

В видео "боец" своих данных не называет, но пропагандисты утверждают, что он якобы "находится в 110-й отдельной механизированной бригаде".

Очередной фейк оккупантов: смотрите видео

Что говорят в Центре стратегических коммуникаций

Там подчеркнули, что это видео не соответствует действительности по нескольким причинам:

Во-первых, в Украине всех мобилизованных призывного возраста, прошедших медкомиссию и признанных пригодными к военной службе, отправляют в учебные центры подготовки. Подготовка мобилизованных лиц в условиях военного положения длится не менее двух месяцев.

Во-вторых, обратите внимание на произношение "солдата". И, конечно, на текст.

Естественно, что текст русских фейкометов совсем не соответствует реалиям и правилам украинского языка. Россияне привыкли эксплуатировать нарративы о плохом украинском руководстве, бестолковом командовании, гибели и смерти в своих ИПСО. Они не прекращают попытки дискредитировать украинцев и военное руководство в глазах международных партнеров,

– говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Известно, что фейк запустили со страницы в фейсбуке под названием Cripto nucergeq, маскирующейся под торговлю и заработок в криптовалюте на играх. По данным Центра стратегических коммуникаций, очередную вражескую кампанию запустили 1 апреля. Первые признаки активности на странице датируются 1 марта.



Фейк запустили со страницы в фейсбуке под названием Cripto nucergeq / Фото Центра стратегических коммуникаций

Раньше в сети распространили якобы "приказ" о подготовке школ в столице Украины к чрезвычайным мерам. Речь идет о мерах к годовщине полномасштабного вторжения. В Департаменте образования и науки Киева заявили, что не издавали никаких приказов о передаче учебных заведений Киева под подчинение других органов.