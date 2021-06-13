Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

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Притула уходит из "Голоса"

Сергей Притула заявил, что покидает "Голос". По его словам, политсила "отдалилась от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". Впрочем добавил, он до последнего верил в возможность "цивилизованного диалога и реанимации партии".

Что ожидать от Притулы после выхода из "Голоса": видео

Зеленский разочарован действиями Байдена в отношении "Северного потока-2"

Президент Украины раскритиковал решение главы Белого дома не вводить санкции против "Северного потока-2". Владимир Зеленский считает, что Джо Байден посылал ему четкие сигналы о единстве в вопросе противодействия достройке газопровода в обход нашей страны.

Зеленский отреагировал на решение США по "Северному потоку-2": видео

Россия уничтожает "Херсонес Таврический"

Оккупанты реконструируют "Херсонес Таврический" до неузнаваемости. Но своими действиями они лишь уничтожают украинский исторический памятник, который входит в объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Бывший реставратор музея-заповедника даже подал иск в местный российский суд, требуя остановить так называемую "реконструкцию".

Оккупанты в Крыму уничтожают "Херсонес Таврический": видео

На Херсонщине пустые пляжи из-за непогоды

Из-за непогоды в Херсонской области почти нет туристов. В июне на Арабатской Стрелке – пустые пляжи, а в море никто не купается. Из-за мощных ливней массово туристический сезон на морских побережьях начаться пока не может.

Из-за ливней пляжи Херсонщины почти без туристов: видео

Бразильская мафия держит в страхе город-миллионник

В бразильском городе Манаус банды наркоторговцев атаковали банки, общественные здания, полицейские участки и транспорт. Местная мафия, которую называют "Красная команда", устроила беспорядок в многомиллионном мегаполисе. Жители напуганы и боятся выходить на улицы, чтобы не встретить бандитов.