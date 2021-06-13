Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

Цікаво Найсмішніші меми тижня: українська форма викликала пожежу у Росії, шашлик з олігархів

Притула йде з "Голосу"

Сергій Притула заявив, що покидає "Голос". За його словами, політсила "віддалилась від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення". Втім додав, він до останнього вірив у можливість "цивілізованого діалогу та реанімації партії".

Що очікувати від Притули після виходу з "Голосу": відео

Зеленський розчарований діями Байдена щодо "Північного потоку-2"

Президент України розкритикував рішення очільника Білого Дому не вводити санкції проти "Північного потоку-2". Володимир Зеленський вважає, що Джо Байден посилав йому чіткі сигнали про єдність у питанні протидії добудови газогону в обхід нашої країни.

Зеленський відреагував на рішення США щодо "Північного потоку-2": відео

Росія знищує "Херсонес Таврійський"

Окупанти реконструюють "Херсонес Таврійський" до невпізнанності. Але своїми діями вони лише знищують українську історичну пам'ятку, яка входить до об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Колишній реставратор музею-заповідника навіть подав позов до місцевого російського суду, вимагаючи зупинити так звану "реконструкцію".

Окупанти в Криму знищують "Херсонес Таврійський": відео

На Херсонщині порожні пляжі через негоду

Через негоду в Херсонській області майже немає туристів. У червні на Арабатській Стрілці – порожні пляжі, а в морі ніхто не купається. Через потужні зливи масово туристичний сезон на морських узбережжях розпочатися поки не може.

Через зливи пляжі Херсонщини майже без туристів: відео

Бразильська мафія тримає у страху місто-мільйонник

У бразильському місті Манаус банди наркоторговців атакували банки, громадські будівлі, поліцейські відділки та транспорт. Місцева мафія, яку називають "Червона команда", зчинила безлад у багатомільйонному мегаполісі. Мешканці налякані і бояться виходити на вулиці, щоб не зустріти бандитів.