Втім на Банковій через пресу дізналися про те, що президент США вирішив не блокувати російський трубопровід, який Україна розглядає як велику загрозу національній безпеці. Зеленський сказав, що його гнів вже пройшов і тепер описав своє почуття як "розчарування".

Увага Переговори Зеленського та Байдена будуть 7 червня

"Північний потік-2" – зброя в руках Росії

"Це зброя, справжня зброя в руках Росії. Не дуже зрозуміло, що кулі до цієї зброї може забезпечити така велика держава як США", – заявив Зеленський.

Зеленський неодноразово стверджував, що завершений "Північний потік-2" дозволить Кремлю збільшити політичний та економічний тиск на Україну, що натомість може завдати великої шкоди українській економіці.

Ймовірна зустріч двох президентів

Президент підкреслив, що Сполучені Штати – це єдина держава, яка здатна зупинити Росію та висловив надію, що Джо Байден так намагається "переграти" Володимира Путіна напередодні їхньої зустрічі. Зеленський заявив, що до цих перемовин готовий віч-на-віч зустрітися с Джо Байденом в будь-якій точці світу.

Зверніть увагу! Заступник голови МЗС України Євген Єнін розповів, що Зеленський і Байден проведуть переговори перед зустріччю американського президента з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона відбудеться у Женеві 16 червня.

"Я вважаю, що це можливо – теоретично та логістично. Але не дуже добре, що наша влада обирає такий шлях тиску чи шантажування. Америка і так багато робить, тож казати, що ми ображені, розчаровані, "ви щось не те робите" – це не та тональність, якщо ви дійсно хочете іншого рівня відносин", – вважає директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Путін не втримався від політизації

Спроби Москви видати газопровід за суто економічний проєкт – провалилися. На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін, розповідаючи про завершення першої лінії "Північного потоку-2", не втримався та завчасно почав використовувати трубу для тиску.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Мовляв, Україна повинна проявити добру волю та не використовувати отримані з транзиту гроші для завершення війни на сході силовим методом. Путін зробив таку заяву попри скупчення російських військ на українському кордоні та постійні заклики до мирних переговорів з боку українського керівництва.

Важливо Білий дім передумав запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", – ЗМІ

Що кажуть в Білому домі

Джерела в Білому домі кажуть, що зустріч між президентами США та України дійсно готувалася, але спершу там відмовилися від неї після рішення Зеленського змінити керівництво "Нафтогазу". В американській адміністрації занепокоєні, що Зеленський відступив від антикорупційних зусиль.

Володимир Зеленський заявив – він досі сподівається, що Байдену все ж вдасться зупинити запуск "Північного потоку-2". Водночас представники конгресу – як в республіканській, так і в демократичній партії продовжують критикувати його адміністрацію та закликають зупинити "Північний потік-2".