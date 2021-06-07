Крім того, президенти поспілкуються загалом про спектр російсько-українських відносин. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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До речі, джерело, наближене до адміністрації США, заявило що кілька днів тому вони повідомляли українській стороні про телефонний дзвінок 7 червня, інформує Axios.

Це може бути гаряча розмова,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Заступник голови МЗС України Євген Єнін розповів, що Зеленський і Байден проведуть переговори перед зустріччю американського президента з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона відбудеться у Женеві 16 червня.

Що відомо про попередню розмову Байдена та Зеленського