Кроме того, президенты пообщаются в целом о спектре российско-украинских отношений. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Читайте также Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ
Кстати, источник, близкий к администрации США, заявил что несколько дней назад они сообщали украинской стороне о телефонном звонке 7 июня, информирует Axios.
Это может быть горячий разговор,
– говорится в сообщении.
Что известно о предыдущем разговоре Байдена и Зеленского
- Байден 2 апреля впервые позвонил Зеленскому.
- Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинских властей в борьбе с коррупцией. К слову, Президент Украины тогда заверил, что будет бороться с олигархами.
- Кроме того, говорили о Крымской платформе.
- В Белом доме отметили, что Байден подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Зеленский пригласил своего американского коллегу на саммит и на 30-годовщину независимости. Байден ответил, что ждет визита в Киев.