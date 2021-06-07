Кроме того, президенты пообщаются в целом о спектре российско-украинских отношений. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Читайте также Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Кстати, источник, близкий к администрации США, заявил что несколько дней назад они сообщали украинской стороне о телефонном звонке 7 июня, информирует Axios.

Это может быть горячий разговор,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал, что Зеленский и Байден проведут переговоры перед встречей американского президента с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится в Женеве 16 июня.

Что известно о предыдущем разговоре Байдена и Зеленского