24 канал зібрав найсмішніші перли, з яких сміялися українці впродовж 7 – 13 червня. Що з цього вийшло – дивіться далі.

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У росіян "підгорає" через форму збірної України

Нова форма нашої збірної з футболу викликала хвилю захоплення в українців. На ній зображені кордони України з окупованим Росією Кримом та Донбасом, а також з гаслом "Слава Україні!" і "Героям слава!". Наші східні сусіди також "пораділи" новій формі. Щоправда, у своїй звичній манері – з бурею негативу та ненависті.

До прикладу, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва назвала гасло "бандерівським заклинанням". Окупанти поскаржилися в УЄФА, вимагаючи, щоб Україна прибрала слова "Героям слава!". Але українці знайшли вихід із ситуації – слова "Слава Україні!" і "Героям слава!" стали офіційними гаслами команди.

Президентський шашлик

Минулої неділі в Україні відзначали День журналіста. Президент Володимир Зеленський вирішив відсвяткувати його у компанії працівників ЗМІ. Україні знайшли, як пояснити той факт, що президентський шашлик могли скуштувати лише лояльні до нього журналісти.

Розслідування Бігуса

Журналісти-розслідувачі Bihus.Info показали останню серію "прослушки Медведчука". І після цього у нардепа та п'ятого президента України з'явилася ще один головний біль. А все через те, що частина розслідування розповідає, як фірма-прокладка наближеного до Порошенка Костянтина Григоришина з подачі кума Путіна ледь не опинилася в енергоконтрактах між Росією та Україною.