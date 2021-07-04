Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.
Интересно Штамм Дельта распространяется по миру, украинцы будут платить больше за свет – видео недели
Законопроект о территориальной обороне
Народные депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о территориальной обороне. Он предполагает создание полноценной системы теробороны. Однако украинским военным такой документ не нравится.
Нардепы приняли законопроект "Об основах национального сопротивления": смотрите видео
Муралы на стенах украинских домов
В Украине все более популярными становятся муралы – дома на фасадах домов. Один из художников, Михаил Коробков, поделился воспоминаниями о собственных работах. По его словам, на процесс создания настенных рисунков влияет немало факторов.
Настенное искусство в Украине: смотрите видео
Российские артисты в Украине
По мнению активистов, не стоит впускать в Украину российских артистов. Однако после многочисленных скандалов рэпер с псевдонимом Баста провел 2 концерта в Киеве, а также В Одессе. Из-за выступления в Крыму, с 2018 до 2020 года въезд ему был запрещен.
Певцы с гражданством России выступают в Украине: смотрите видео
Непогода во Львове
30 июня Львов накрыл сильный ливень с градом и грозой. В результате ураган повалил почти 240 деревьев. Коммунальные службы боролись с последствиями непогоды более суток, спасатели совершили 13 выездов по ликвидации.
Во Львове боролись с ужасающими последствиями урагана: смотрите видео
Роль Офиса президента
Офис президента должен помогать в вопросах кадров, международных отношений, национальной безопасности и обороны. Однако на самом деле эта институция давно действует вне пределов своей ответственности и порой выполняет неестественные функции.
Нужен ли закон об Офисе президента: смотрите видео