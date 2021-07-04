Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

Цікаво Штам Дельта поширюється світом, українці платитимуть більше за світло – відео тижня

Законопроєкт про територіальну оборону

Народні депутати розглянули і ухвалили у першому читанні законопроєкт про територіальну оборону. Він передбачає створення повноцінної системи тероборони. Однак українським військовим такий документ не подобається.

Нардепи ухвалили законопроєкт "Про основи національного спротиву": дивіться відео

Мурали на стінах українських будинків

В Україні ще більш популярними стають мурали – будинки на фасадах будинків. Один із художників, Михайло Коробков, поділився спогадами про власні роботи. За його словами, на процес створення настінних малюнків впливає чимало факторів.

Настінне мистецтво в Україні: дивіться відео

Російські артисти в Україні

На думку активістів, не варто впускати в Україну російських активістів. Однак після численних скандалів репер із псевдонімом Баста провів 2 концерти в Києві, а також в Одесі. Через виступ у Криму, з 2018 до 2020 року в'їзд йому був заборонений.

Співаки із громадянством Росії виступають в Україні: дивіться відео

Негода у Львові

30 червня Львів накрила сильна злива із градом та грозою. Внаслідок цього буревій повалив майже 240 дерев. Комунальні служби боролись із наслідками негоди понаду добу, рятувальники здійснили 13 виїздів щодо ліквідації.

У Львові боролись із страхітливими наслідками буревію: дивіться відео

Роль Офісу Президента

Офіс Президента має допомагати у питаннях кадрів, міжнародних відносин, національної безпеки і оборони. Однак насправді ця інституція давно діє поза межами своєї відповідальності й часом виконує неприродні функції.

Чи потрібний закон про Офіс Президента: дивіться відео