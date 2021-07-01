У першому читанні ухвалили законопроєкт "Про основи національного спротиву". Детальніше про те, про що документ – у сюжеті.

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"Дозволяє місцевим органам влади, Збройним силам України створювати тероборну в кожній області, які виконуватимуть свої завдання під час стихійних лих, агресії противника, до бойових дій", – пояснив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Наразі влада робить перші кроки, аби хоч якось врегулювати на законодавчому рівні питання функціонування ТРО. І хоч, як зізнаються, народні депутати, документ ще може змінитися, але основне точно залишитися:

створять новий вид військ – сили територіальної оборони ЗСУ;

виділять окреме таке необхідне фінансування на ТРО.

"З'явиться такий інструмент як добровольчі формування тероборони. Другий компонент – це рух опору. Саме це законопроєкт передбачає – співпрацю ТРО з силами спецоперацій", – розповів радник командувача Сил спеціальних операцій, член Ради волонтерів при Міноборони Денис Понанчук.

Законопроєкт не подобається військовим

Втім законопроєкт про національний спротив вже розкритикувала частина військових. За їхніми словами, концептуально документ – дивний, бо законодавці змішали докупи непоєднувані речі. А конкретно для системи ТРО він мало що змінить – лише додасть простору для корупції.

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Тероборона – це одне, а супротив – це інше. Військова підготовка населення – це третє. В чому проблема? Якщо документ називають про національний спротив – не називайте на "синє" – "зелене", – наголосив генерал ЗСУ Сергій Кривонос.

Альтернативний, давно розроблений документ (відоміший як законопроєкт Кривоноса) забракували, бо, мовляв, не подобався Банковій. Нібито насамперед він передбачав надання зброї резервістам "на руки".

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В ухваленому законопроєкті такої норми таки нема. Втім в підвішеному стані бійці ТРО на голому ентузіазмі тренуються вже понад 5 років. Тож будь-які зрушення щодо врегулювання системи територіальної оборони – самі резервісти сприймають як хоч якийсь шанс на позитивні зміни.