Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

К слову Самые смешные мемы недели: ХАМАС открестился от Лукашенко, клубника спасла Порошенко

Реакции на выступление группы Go_A

Украинская группа Go_A заняла 5 место на нынешнем "Евровидении". Их выступление произвело настоящий фурор в соцсетях. Голосование прокомментировали политики, звезды шоу-бизнеса и рядовые украинцы.

Как Украина и мир отреагировали на выступление группы Go_A: смотрите видео

Археологи раскопали древний кромлех

В Днепропетровской области археологи нашли кромлех. Удивительная находка на несколько сотен лет старше знаменитого британского Стоунхенджа.

Удивительная находка в Днепропетровской области: смотрите видео

Чипированный киевлянин

Житель Киева Павел Клец вживил себе под кожу чип. Что интересно, это уже его 8 такая процедура. На это действо пришли посмотреть журналисты и представитель Книги рекордов Украины, который это фиксировал.

Киевлянин ввел себе под кожу чип: смотрите видео

Евросоюз ждет туристов

Европейский Союз хочет восстановить туристический поток, поэтому готовится открыть границы, которые были под замком из-за COVID-19. К примеру, правительство Греции, не дождалось решения Еврокомиссии, уже принимает туристов из 20 стран за пределами ЕС. В списке есть и Украина.

Какие страны уже открыли свои границы: смотрите видео

Интересная разработка от украинца

Украинец Алексей Афонин создал мобильное приложение, которое поможет за несколько минут наказать нарушителя на дороге. Приложение загрузили уже 25 тысяч водителей.

Как работает приложение: смотрите видео