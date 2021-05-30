Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

До слова Найсмішніші меми тижня: ХАМАС відхрестився від Лукашенка, полуниця врятувала Порошенка

Реакції на виступ гурту Go_A

Український гурт Go-A посів 5 місце на цьогорічному "Євробаченні". Їхній виступ спричинив справжній фурор у соцмережах. Голосування прокоментували політики, зірки шоу-бізнесу та пересічні українці.

Як Україна та світ відреагували на виступ гурту Go-A: дивіться відео

Археологи розкопали древній кромлех

У Дніпропетровській області археологи знайшли кромлех. Дивовижна знахідка на кілька сотень років старша знаменитого британського Стоунхенджа.

Дивовижна знахідка у Дніпропетровській області: дивіться відео

Чипований киянин

Житель Києва Павло Клец вживив собі під шкіру чип. Що цікаво, це вже його 8 така процедура. На це дійство прийшли подивитись журналісти та представник Книги рекордів України, який це фіксував.

Киянин вживив собі під шкіру чип: дивіться відео

Євросоюз чекає туристів

Європейський Союз хоче відновити туристичний потік, тому готується відкрити кордони, які були під замком через COVID-19. До прикладу, уряд Греції, не дочекався рішення Єврокомісії, вже приймає туристів з 20 країн за межами ЄС. У списку є й Україна.

Які країни вже відкрили свої кордони: дивіться відео

Цікава розробка від українця

Українець Олексій Афонін створив мобільний додаток, який допоможе за декілька хвилин покарати порушника на дорозі. Застосунок завантажили вже 25 тисяч водіїв.

Як працює додаток: дивіться відео