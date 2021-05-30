24 канал зібрав найсмішніші перли, з яких сміялися українці впродовж 24 – 30 травня. Що з цього вийшло – дивіться далі.

До теми "Картопляний Каддафі перейшов червону лінію": реакція соцмереж на затримання Протасевича

Нова ера білоруської авіації

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську викликала значно більшу хвилю обурення, ніж очікував білоруський диктатор. Після усвідомлення того, що вся світова спільнота вимагає пояснення інциденту, Олександр Лукашенко почав вигадувати причини нібито такої "необхідної" посадки літака.

Як то часто буває, Лукашенко вигадав так багато версій подій, що і сам заплутався у них. Але, на думку українців, найправдивішим поясненням була б фраза: "садити бульбу та опозицію".

Полуниця рятує Порошенка

У четвер, 27 травня, слідчі СБУ чекали на допит п'ятого президента та народного депутата Петра Порошенка. Однак він заявив, поїхав "назустріч сонцю". Як пізніше виявилося, мовилося про Донбас. На Схід Порошенко приїхав не з порожніми руками, але це викликало ще більше жартів.



Дійсно, є важливіші справи / Фото із соцмереж

День народження Києва

30 травня столиця України святкує День народження. Щиро бажаємо місту бути не лише найгарнішим містом, але й найтехнологічнішим та максимально комфортним для життя. А все інше – обов'язково буде, бо ж "як тебе не любити, Києве мій"!