Українські політичні і культурні діячі вважають, що Україна не може стояти осторонь і теж має вплинути на ситуацію. Пропонуємо огляд реакцій соцмереж на резонансне затримання Протасевича.

Детально про Затримання Романа Протасевича в Білорусі: що відомо та яке покарання загрожує засновнику NEXTA

"Лукашенко підписав собі вирок"

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що цивілізований світ має терміново зреагувати на викрадення людини. При чому не "занепокоєнням", а жорсткими санкціями. Щодо самого Лукашенка наголосив: цим він вже підписав собі вирок.

Партія "Голос" в офіційному зверненні заявила, що вимагає застосувати до Лукашенка усі важелі впливу: від санкцій і до скасування польотів над територією Білорусі.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін метафорично зазначив, що Лукашенко остаточно перетнув червону лінію моральності і зайнявся "повітряним піратством". Україна не має стояти осторонь такого безчинства і повинна приєднатися до санкцій проти режиму Лукашенка.

Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками,

– написав Клімкін.

Журналіст і шеф-редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов нагадав, що Роман Протасевич пов'язаний із подіями в Україні. Адже Протасевич не раз розповідав, як брав участь у протестах на Майдані під час Революції Гідності, як отримав поранення від "Беркута". До того ж активіст більше року працював на фронті на Донбасі, де знімав війну з Росією.

Зверніть увагу! Роману Протасевичу офіційно загрожує 15 років в'язниці: влада Білорусі визнала його терористом, причетним до "масових заворушень". Втім, покарання для нього може бути і найвищого ступеню – смертна кара.

Головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк зазначив, що журналістів Білорусі варто підтримувати. Він нагадав: в Україні теж є активісти і медіа, яких переслідують за незалежну діяльність. Йдеться про окупований Крим.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян порівняв Протасевича з Навальним, а Лукашенка з Путіним. Він також підтримує думку про те, що Україні варто закрити авіасполучення з Мінськом і припинити авіаційний транзит через Білорусь.

Продюсерка Олена Мозгова нагадала, що Лукашенко вже давно є безкарним і від цього нахабним. Втім, нахабами є і ті українські діячі, які зараз плескають у долоні такій "спецоперації Лукашенка".

Роман Протасевич дав можливість світу побачити, що відбувається в Білорусі, які безчинства роблить з білорусами їх вусатий параноїк Лукашенко,

– написала Мозгова.

Зверніть увагу! Одіозний Ілля Кива висловив своє захоплення кроками режиму Олександра Лукашенка. Він навіть пообіцяв, що коли політсила, яку він представляє, "прийде до влади", то обов'язково буде використовувати досвід Білорусі. Схвально до затримання Протасевича поставився і нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.

Блогер і громадський діяч Віктор Трегубов назвав Лукашенка "картопляним Каддафі". Як і з лівійським диктатором, з Лукашенком усе може закінчитися погано.

З просто європейського "поганого хлопця" та останнього диктатора Лукашенко остаточно перетворився на картопляного Каддафі. Це вже використання збройних сил власної держави у відверто терористичних цілях. Таке не пробачають,

– написав Трегубов.

Реакції соцмереж

На цинічні дії Лукашенка у соцмережах також реагують з гумором і вже створили меми і фотожаби. Їхній посил у тому, що диктатор Лукашенко робить усе, що йому заманеться і за вимогою може спинити не те щоб літак, а й машину часу чи ракету.

У цьому контексті згадують і Путіна, чиї найманці збили малазійський Boeing у небі над Донбасом.

Щодо реакції світу, яка висунута наразі, у соцмережах теж кепкують: мовляв, потрібні конкретні дії, а не лише "усна стурбованість".

Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську