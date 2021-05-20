Отмечается, что во время учебного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Мужчины пытались отвести воздушное судно от населенного пункта.

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Видеозапись падения военного самолета обнародовали в сети. На нем видно, как он взорвался после того, как упал в частном жилом секторе между двухэтажными домами.

Лукашенко отреагировал на аварию

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших пилотов и заявил, что будет держать на личном контроле инцидент в Барановичах.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. По ее словам, политик поручил выяснить все детали авиакатастрофы.

К слову. Панихида по погибшим состоится в храме Жен-Мироносцев в четверг, 20 мая, в 13:00.