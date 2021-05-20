Отмечается, что во время учебного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Мужчины пытались отвести воздушное судно от населенного пункта.
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Видеозапись падения военного самолета обнародовали в сети. На нем видно, как он взорвался после того, как упал в частном жилом секторе между двухэтажными домами.
Лукашенко отреагировал на аварию
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших пилотов и заявил, что будет держать на личном контроле инцидент в Барановичах.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. По ее словам, политик поручил выяснить все детали авиакатастрофы.