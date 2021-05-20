Зазначається, що під час навчального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Чоловіки намагалися відвести повітряне судно від населеного пункту.
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Відеозапис падіння військового літака оприлюднили у мережі. На ньому видно, як він вибухнув після того, як впав у приватному житловому секторі між двоповерховими будинками.
Лукашенко відреагував на аварію
Лукашенко висловив співчуття рідним і близьких загиблих пілотів і заявив, що триматиме на особистому контролі інцидент у Барановичах.
Про це повідомила його прессекретарка Наталія Ейсмонт. За її словами, політик доручив з'ясувати всі деталі авіакатастрофи.