Зазначається, що під час навчального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Чоловіки намагалися відвести повітряне судно від населеного пункту.

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Відеозапис падіння військового літака оприлюднили у мережі. На ньому видно, як він вибухнув після того, як впав у приватному житловому секторі між двоповерховими будинками.

Лукашенко відреагував на аварію

Лукашенко висловив співчуття рідним і близьких загиблих пілотів і заявив, що триматиме на особистому контролі інцидент у Барановичах.

Про це повідомила його прессекретарка Наталія Ейсмонт. За її словами, політик доручив з'ясувати всі деталі авіакатастрофи.

До слова. Панахида за загиблими відбудеться в храмі Дружин-Мироносців у четвер, 20 травня, о 13:00.