Трогательный момент: форвард сборной Англии посвятил гол на ЧМ-2022 парню с ДЦП – видео

В начале ноября Джек Грилиш пообещал болельщику-инвалиду исполнить специальный танец во время празднования гола. Этим взятием ворот оказался точный удар в матче с Ираном.

В понедельник начала свой путь на чемпионате мира сборная Англии. Действующий вицечемпион Европы сошелся с Ираном и одержал сверхуверенную победу со счетом 6:2.

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Последний гол за англичан забил появившийся на поле на 70 минуте форвард Манчестер Сити Джек Грилиш. Перед компенсированным временем игрок отозвался на прострел Уилсона и забил в первом же своем поединке на Мундиалях.

Во время празднования гола Джек исполнил необычный для себя танец, поднимая руки вверх и вниз, пишет 24 канал. Как оказалось, таким образом Грилиш передал поздравление 11-летнему болельщику по имени Финли.

У парня диагностирован ДЦП (детский церебральный паралич). В начале месяца игрок Манчестер Сити встретился с Финли и тот попросил Грилиша отпраздновать следующий его мяч специальным танцем.

Джек согласился и сдержал обещание. Судьба распорядилась так, что этим голом стало взятие ворот Ирана на ЧМ-2022. Стоит отметить, что сестра футболиста Холли также больна ДЦП.

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Отметим, что 27-летний Грилиш перешёл в Манчестер Сити год назад. Манкунианцы заплатили Астон Вилли за хавбека 115 миллионов долларов. За это время он забил семь голов в 55 матчах за клуб. Кроме того, Джек наиграл 25 матчей за сборную Англии, забив дважды.