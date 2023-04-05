Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. Он призвал украинцев соблюдать информационную гигиену и доверять официальным сообщениям от Генерального штаба.

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Это наскоро сделанное ИПСО

По его словам, видео с "крыши городского совета в Бахмуте" владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин снял где-то на разрушенном доме чуть дальше линии фронта. Бывший повар Путина вряд ли посмеет появиться в самом Бахмуте, ведь там продолжаются активные боевые действия и все позиции в городе хорошо простреливаются.

"Не верьте этому наскоро сделанному ИПСО. Месяц назад он уже опубликовал видео, где он якобы на крыше школы в Бахмуте, а это оказалась Парасковеевка (Бахмутский район – 24 Канал). Вызывает смех то, что после публикации видео он резко оказался в Санкт-Петербурге, где прощался со своим любимым пропагандистом", – заявил Волощенко.

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Военный призвал граждан не вестись на ИПСО врага и соблюдать информационную гигиену.

Ситуация в Бахмуте очень тяжелая

Петр Волощенко рассказал, что по состоянию на сегодняшний день продолжаются бои возле городского стадиона и железнодорожного вокзала. Враг полностью сконцентрировал усилия на взятии Бахмута.

"Россияне жертвуют инициативой по всем другим направлениям. Они применяют тяжелую артиллерию и авиацию уже в самом городе. Но тактика Генштаба сработала - мы заставили их терять наиболее боеспособные подразделения российской регулярной армии, которые они готовили на Купянск, а может и на Киев. Бахмут полностью выполняет задачу, которую поставила наша Ставка", – подчеркнул военный.

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