Россияне поплатятся не только за все свои преступные действия, но и даже злые умыслы. Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог.

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Соловьев хотел показать "настоящую" картину

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что у цинизма российских пропагандистов нет границ.

Сжечь и уничтожить город в чужой стране и сказать: "Ребята его освобождали, нацисты что-то подрывали, уходя" – понятно, что это в лучших традициях пропаганды,

– подчеркнул он.

По его словам, было вполне прогнозировано, что Владимир Соловьев начнет "рыть черепами", потому что в нем заметны зародыши его коллеги – немецкого пропагандиста Иосифа Геббеля.

К тому же Соловьев на видео демонстрирует "искреннее" непонимание, почему все вокруг уничтожается. Он набрался храбрости сформировать метафору вокруг слова "Украина", написанного на пианино, изуродованном самими русскими.

Борис Тизенгаузен рассказал, как Соловьев и другие россияне будут страдать за войну против Украины: смотрите видео

Месть будет

Политтехнолог заявил, что россияне и сейчас до конца не понимают, почему украинцы сопротивляются, не пускают вражеские танки и не хотят "освобождения" и "русского мира".

"Они думают, что танк поедет, убьет президента и все – Украина скажет: "Наконец-то вы нас освободили! Очень благодарны!" – потротил Тизенгаузен русский народ.

Впрочем, россиянам недолго осталось жить с розовыми очками, потому что за все свои действия им придется ответить.

Они будут искренне заливаться кровавыми соплями и не будут понимать, за что с ними так,

– убежден он.

После открытия границ весь цивилизованный мир во главе с Украиной заставит их поплатиться за режим Z и V.

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