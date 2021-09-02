Как рассказал видеограф, снимать это видео ему пришлось с висячими в воздухе ногами. Результат работы он выложил на своем ютуб-канале.
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Су-27 в невероятном видео с неба
Автор видео признается: сердце упало в пятки, когда пришлось снимать этот крепкий истребитель, протягивая камеру в открытый люк. Он летал на транспортном самолете параллельно и иногда несколько выше истребитель Су-27. В это время истребители Су-27 циркулировали и преследовали его под большим углом, нажимая воздушный тормоз.
Видео он снимал в режиме стабилизации и высокоскоростной непрерывной съемки.
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Что это за ютуб-канал
Его ведет фотограф, путешественник и авиатор-любитель из Китая. Его название переводится как "Супер истребитель". Как говорится в подписи его ютуба, он посетил более 60 стран и налетал более 1,5 миллиона километров в небе. В своем профиле он преподает различную авиационную технику с разных уголков мира.
Украинская техника в его канале появилась впервые.
Что известно о Су-27?
Это тяжелый многоцелевой высокоманевренный истребитель, разработанный в 1982 году в СССР. Украина имеет в своем вооружении 35 самолетов Су-27. Совместно с самолетом МиГ-29 является основным самолетом истребительной авиации ВВС Украины и используется для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами противника в воздухе.
В Украине Су-27 дислоцируются в Миргороде на Полтавщине и в Озерном на Житомирщине.Источник: Википедия