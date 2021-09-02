Як розповів відеограф, знімати це відео йому довелося з висячими у повітрі ногами. Результат роботи він виклав на своєму ютуб-каналі.

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Су-27 у неймовірному відео з неба

Автор відео зізнається: серця впало у п'яти, коли довелося знімати цей міцний винищувач, простягаючи камеру у відкритий люк. Він літав на транспортному літаку паралельно і часом трохи вище за винищувач Су-27. У цей час винищувачі Су-27 циркулювали і переслідували його під великим кутом, натискаючи повітряне гальмо.

Відео він знімав у режимі стабілізації і високошвидкісною безперервною зйомкою.

Політ Су-27 у неймовірному польоті: дивіться відео

Що це за ютуб-канал

Його веде фотограф, мандрівник і авіатор-любитель із Китаю. Його назва перекладається як "Супер винищувач". Як йдеться у підписі його ютубу, він відвідав понад 60 країн та налітав понад 1,5 мільйона кілометрів у небі. У своєму профілі він викладає різну авіаційну техніку з різних куточків світу.

Українська техніка у його каналі з'явилася вперше.