"Видимо, туристов водорослями завалило": в сети опубликовали печальные фото из Крыма
В сети опубликовали фото из популярного некогда крымского курорта – Судака. На одном из снимков видно пустынный пляж, усыпанный водорослями.
Соответствующие фото разместили в Twitter-сообществе "RoksolanaToday&Крым".
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Судак. Меганом. Подозреваю, что туристов завалило водорослями. Поэтому их и не видно,
– отметили в подписи к фото.
Кроме фото с пустынным пляжем, в сообществе опубликовали еще несколько снимков из Судака. На одной из них – туристы фотографируются с очень изможденным, "полуживым" львенком.
Источник: 24 канал
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