"Видимо, туристов водорослями завалило": в сети опубликовали печальные фото из Крыма

В сети опубликовали фото из популярного некогда крымского курорта – Судака. На одном из снимков видно пустынный пляж, усыпанный водорослями.

Соответствующие фото разместили в Twitter-сообществе "RoksolanaToday&Крым".

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Судак. Меганом. Подозреваю, что туристов завалило водорослями. Поэтому их и не видно,

– отметили в подписи к фото.

Кроме фото с пустынным пляжем, в сообществе опубликовали еще несколько снимков из Судака. На одной из них – туристы фотографируются с очень изможденным, "полуживым" львенком.

Судак

Меганом

Подозреваю,что туристов водорослями завалили

Потому и не видно pic.twitter.com/ogGyVPeXNX — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 липня 2018 р.

Судак

Львенок для фоток

еле живой pic.twitter.com/OzzdTAbNXk — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 липня 2018 р.