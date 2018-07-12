"Мабуть, туристів водоростями завалило": у мережі опублікували сумні фото із Криму

У мережі опублікували фото із популярного колись кримського курорту – Судака. На одному зі знімків видно пустельний пляж, засипаний водоростями.

Відповідні фото розмістили у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".

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Судак. Меганом. Підозрюю, що туристів водоростями завалило. Тому їх і не видно,

– зазначили у підписі до фото.

Окрім світлини із пустельним пляжем, у спільноті додали ще декілька знімків із Судака. На одній із них – туристи фотографуються із дуже змореним, "напівживим" левеням.

Судак

Меганом

Подозреваю,что туристов водорослями завалили

Потому и не видно pic.twitter.com/ogGyVPeXNX — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 липня 2018 р.

Судак

Львенок для фоток

еле живой pic.twitter.com/OzzdTAbNXk — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 липня 2018 р.