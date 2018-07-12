"Мабуть, туристів водоростями завалило": у мережі опублікували сумні фото із Криму
У мережі опублікували фото із популярного колись кримського курорту – Судака. На одному зі знімків видно пустельний пляж, засипаний водоростями.
Відповідні фото розмістили у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".
Читайте також: На Кримському мосту виникли нові проблеми
Судак. Меганом. Підозрюю, що туристів водоростями завалило. Тому їх і не видно,
– зазначили у підписі до фото.
Окрім світлини із пустельним пляжем, у спільноті додали ще декілька знімків із Судака. На одній із них – туристи фотографуються із дуже змореним, "напівживим" левеням.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56
Службовий пес блискавично знайшов зниклого хлопчика у Краматорську3 квітня , 08:23
У Сумах чоловік відкрив вогонь по людях у магазині: є поранені14 січня , 10:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику9 липня , 13:00