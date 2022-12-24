"Огонь мира" в Бахмуте

Об этом сообщил волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Он отметил, что огонь мира военным передали представители скаутской организации "Пласт".

Внимание 25 декабря – Рождество в Украине 2022: история и традиции празднования христианского праздника

Тот же огонь мира, любви и добра, который недавно Пластуны передали нам в киевском штабе, сегодня вместе с нашим экипажем доехал в Бахмут до бойцов 24 ОМБр им. Короля Даниила. Пусть он станет нашим огнем победы,

– написал Сергей Притула.

Справка. Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Ее идея заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа – Вифлееме. Огонь, символизирующий тепло, мир, согласие и надежду, по Украине, от города к городу, официально с 1999 года распространяют пластуны – украинские скауты.

В ночь на 12 декабря принимали Вифлеемский огонь мира и на польско-украинской границе от скаутов из Польши. Сейчас он распространяется по всей Украине. Да, огонь от пластунов уже получил Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.