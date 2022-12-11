Традиционная передача священного Огня Мира из Вифлеема состоялась 11 декабря в пункте пропуска "Малый Березный". Лампадки и свечи зажгли на госгранице.

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Скауты передали пластунам Вифлеемский огонь

Непосредственно на государственной границе 11 декабря зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска "Убля". На территории Украины их встречали пластуны. К мероприятию присоединились руководство и военный капеллан Чопского пограничного отряда.

В этом году мы особенно ждали прибытия Вифлеемского огня в Украину. Для нас большая радость и честь способствовать распространению священного огня по территории нашего государства. Искренне верим, что он принесет мир и Божью благодать нашей стране,

– заметил заместитель начальника отряда Юрий Бескостюк.

После поздравлений и традиционных пений украинские пластуны повезли Вифлеемский огонь территорией Украины. Военный капеллан отряда доставил священный огонь в часовню святого Спиридона Тримифунтского. Оттуда его распространят по приграничным подразделениям.

Что такое Вифлеемский огонь мира Вифлеемский огонь мира – это международная ежегодная скаутская акция, проводимая по случаю Рождества. Она заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Христа. Из Вифлеема огонь отправляют на самолете в Австрию, а уже оттуда его по всему миру распространяют скауты. В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро, распространяют пластуны. Ежегодно они передают его общинам всех городов, больницам, школам, приютам и госучреждениям.

Смотрите фото передачи Вифлеемского огня / Фото ГПСУ