Традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму відбулася 11 грудня у пункті пропуску "Малий Березний". Лампадки та свічки запалили на держкордоні.
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Скаути передали пластунам Вифлеємський вогонь
Безпосередньо на державній межі 11 грудня запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску "Убля". На території України їх зустрічали пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону.
Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні,
– зауважив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.
Після вітань та традиційних співанок українські пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України. Військовий капелан загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського. Звідти його поширять по прикордонних підрозділах.
Що таке Вифлеємський вогонь мируВифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція, яку проводять з нагоди Різдва. Вона полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Христа. З Вифлеєму вогонь відправляють літаком до Австрії, а вже звідти його по всьому світу поширюють скаути. В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро, поширюють пластуни. Щороку вони передають його громадам усіх міст, лікарням, школам, сиротинцям та держустановам.
Дивіться фото передачі Вифлеємського вогню / Фото ДПСУ