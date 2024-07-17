Такое мнение 24 Канала высказал политолог Андрей Вигиринский, заметив, что "ось зла" – больше публицистический термин. Китай, Россия, Иран и т.д. не слишком объединены с точки зрения идеологии и консолидированных позиций. Уровень противоречий этих стран с США разный.

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У США только один стратегический противник

Американские аналитики утверждают, что Соединенные Штаты имеют способность, условно, вести одну большую и одну маленькую региональную войну. Больше финансовых и военных возможностей нет. Соответственно здесь есть вопрос определения приоритетов.

Если выбираем между тем, где большие приоритеты и интересы США. Это противостояние России на территории Европы? Или противостояние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Очевидно, что с точки зрения экономики, потенциала развития, конкуренции с Китаем за потенциальный экономический рост Глобального Юга, то для США есть только один стратегический противник. Это – Китай,

– заметил Вигиринский.

Вполне вероятно, что США, если президентом станет Трамп, в дальнейшем больше будут перекладывать поддержку Украины на Европу. Это будет вкладом Европы в противостоянии общим врагам. Соединенные Штаты имеют другие приоритеты. Они будут уделять больше внимания сотрудничеству с Южной Кореей, Японией, Филиппинами и т.п.

Политика Дональда Трампа в определенном смысле является искренней, хотя и неприятной для Украины. Там смотрят на экономические интересы именно Соединенных Штатов.

Санкции против России уже действуют; Европа отходит от российских энергоресурсов. Сам Трамп вполне может запустить дополнительные мощности по производству сжиженного газа. И с 2027 – 2028 годов Европа будет "сидеть на газовой игле" США и Катара.

Европа в таком случае становится слабой и энергетически зависимой от США. Соответственно экономика США на подъеме. Потому что пойдет мощный рынок потребителей собственной продукции. А победа демократии? Это те вещи, которые на благополучие США не так уж сильно влияют. А торговля и конкуренция с Китаем на благополучие влияет. Республиканцы тут не слишком нравятся. Но они более честные, чем универсальные формы о мире во всем мире, защита ценностей, которые потом не отражаются в документах, касающихся финансирования или предоставления вооружений стране, которая в этом нуждается,

– подчеркнул Вигиринский.