Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що "вісь зла" – більше публіцистичний термін. Китай, Росія, Іран тощо не є аж занадто об'єднаними з точки зору ідеології та консолідованих позицій. Рівень суперечностей цих країн зі США різний.

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У США лише один стратегічний противник

Американські аналітики стверджують, що Сполучені Штати мають спроможність, умовно, вести одну велику та одну маленьку регіональну війну. Більше фінансових та військових можливостей немає. Відповідно тут є питання визначення пріоритетів.

Якщо обираємо між тим, де більші пріоритети та інтереси США. Це протистояння Росії на території Європи? Чи протистояння Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні? Очевидно, що з погляду економіки, потенціалу розвитку, конкуренції з Китаєм за потенційне економічне зростання Глобального Півдня, то для США є лише один стратегічний противник. Це – Китай,

– зауважив Вігірінський.

Цілком ймовірно, що США, якщо президентом стане Трамп, надалі більше перекладатимуть підтримку України на Європу. Це буде внеском Європи у протистоянні спільним ворогам. Сполучені Штати мають інші пріоритети. Вони приділятимуть більше уваги співпраці з Південною Кореєю, Японією, Філіппінами тощо.

Політика Дональда Трампа в певному сенсі є щирою, хоч і неприємною для України. Там дивляться на економічні інтереси саме Сполучених Штатів.

Санкції проти Росії вже діють; Європа відходить від російських енергоресурсів. Сам Трамп цілком може запустити додаткові потужності з виробництва скрапленого газу. І з 2027 – 2028 років Європа "сидітиме на газовій голці" США та Катару.

Європа в такому випадку стає слабшою та енергетично залежною від США. Відповідно економіка США на підйомі. Бо піде потужний ринок споживачі власної продукції. А перемога демократії? Це ті речі, які на благополуччя США не так аж сильно впливають. А торгівля та конкуренція з Китаєм на благополуччя впливає. Республіканці тут не надто подобаються. Але вони більш чесні, ніж універсальні форми про мир у всьому світі, захист цінностей, які потім не відображаються в документах, що стосуються фінансування чи надання озброєнь країні, яка цього потребує,

– підкреслив Вігірінський.