Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что командование Сил обороны Украины не сообщало о целях этой операции. Поэтому пока только можно догадываться о них и так же оценивать результаты.

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Что известно об операции на Курщине

Как отметил Вигиринский, одна из возможных целей этой операции – оттянуть вражеские ресурсы с более активных направлений. Сейчас мониторинговые ресурсы сообщали о переброске войск из Харьковского и Херсонского направления.

Конечно, комментировать тут что-то сложно. Ведь подробную ситуацию знают только военные. Нужно следить, как все будет развиваться дальше. Было бы хорошо делать такие "сюрпризы" оккупантам и на других направлениях.

Уже есть результат. Кажется, на Харьковщине заявили, что с момента начала операции на Курщине существенно снизилось количество ударов КАБами,

– сказал Вигиринский.

Обратите внимание! В украинском МИДе сообщили, что наше государство не заинтересовано забирать территории Курской области. Однако нужно защищать жизни украинских граждан. Ведь с этой территории только с начала лета и только по некоторым районам Сумщины было нанесено более 2000 различных обстрелов.