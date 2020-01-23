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      Выход Британии из ЕС: парламент окончательно одобрил соглашение о Brexit

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      Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 - парламент утвердил соглашение о Brexit / Getty Images

      На одобрение соглашения о Brexit дала согласие Палата лордов парламента Великобритании. Это соглашение позволяет выход Британии из Евросоюза с соглашением 31 января.

      Палата лордов парламента Британии в начале недели внесла несколько изменений в законодательство. Среди изменений – положение, которое обеспечивает защиту детей-беженцев после Brexit, сообщает BBC.

      По теме: Великобритания еще не вышла из ЕС, но уже потеряла из-за Brexit 170 миллиардов долларов

      Однако 22 января Палата общин британского парламента отклонила все поправки. Поэтому законопроект вернулся в верхнюю палату. Документ могли передавать из палаты в палату до окончательного согласования, однако пэры решили не обострять противостояние.

      Поэтому соглашение о Brexit окончательно одобрено британским парламентом и требует лишь подписи королевы Елизаветы II, чтобы стать законом. Ожидается, что королева подпишет документ 24 января.

      Европарламент соберется 29 января для обсуждения и ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС. Процесс ратификации завершится в течение следующей недели до конечной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

      Почему Великобритания выходит из ЕС: кратко о процессе

      • Великобритания выходит из состава Евросоюза, потому что так решили большинство граждан страны на референдуме 23 июня 2016 года. Идею Brexit поддержали 51,9% британцев.
      • Сначала выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований событие перенесли на 31 октября. Но и тогда страна на вышла из ЕС.
      • Ситуация несколько сдвинулась с места, когда в декабре 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Британии одержала победу Консервативная партия премьера страны Бориса Джонсона – фаната идеи Brexit. Джонсон пообещал завершить выход Британии из ЕС до 1 января 2020 года.
      • 20 декабря Палата общин приняла законопроект об утверждении соглашения выхода Британии из ЕС. А теперь законопроект одобрила верхняя палата парламента.
      • Далее соглашение о Brexit должен ратифицировать Европарламент, а затем – подписать королева Елизавета II.
      • Конечная дата выхода Британии из ЕС 31 января.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Законодательство Евросоюз Европарламент Европа Brexit Великобритания
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