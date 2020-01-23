Выход Британии из ЕС: парламент окончательно одобрил соглашение о Brexit

На одобрение соглашения о Brexit дала согласие Палата лордов парламента Великобритании. Это соглашение позволяет выход Британии из Евросоюза с соглашением 31 января.

Палата лордов парламента Британии в начале недели внесла несколько изменений в законодательство. Среди изменений – положение, которое обеспечивает защиту детей-беженцев после Brexit, сообщает BBC.

По теме: Великобритания еще не вышла из ЕС, но уже потеряла из-за Brexit 170 миллиардов долларов

Однако 22 января Палата общин британского парламента отклонила все поправки. Поэтому законопроект вернулся в верхнюю палату. Документ могли передавать из палаты в палату до окончательного согласования, однако пэры решили не обострять противостояние.

Поэтому соглашение о Brexit окончательно одобрено британским парламентом и требует лишь подписи королевы Елизаветы II, чтобы стать законом. Ожидается, что королева подпишет документ 24 января.

Европарламент соберется 29 января для обсуждения и ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС. Процесс ратификации завершится в течение следующей недели до конечной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Почему Великобритания выходит из ЕС: кратко о процессе