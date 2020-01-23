Вихід Британії з ЄС: парламент остаточно схвалив угоду про Brexit
На схвалення угоди про Brexit дала згоду Палата лордів парламенту Великої Британії. Ця угода дозволяє вихід Британії з Євросоюзу з угодою 31 січня.
Палата лордів парламенту Британії на почату тижня внесла кілька змін у законодавство. Серед змін – положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit, повідомляє BBC.
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Проте 22 січня Палата громад британського парламенту відхилила всі поправки. Тож законопроєкт повернувся до верхньої палати. Документ могли передавати з палати в палату до остаточного погодження, однак пери вирішили не загострювати протистояння.
Тож угода про Brexit остаточно схвалена британським парламентом і потребує лише підпису королеви Єлизавети ІІ, щоб стати законом. Очікується, що королева підпише документ 24 січня.
Європарламент збереться 29 січня для обговорення і ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС. Процес ратифікації завершиться протягом наступного тижня до кінцевої дати виходу Британії з ЄС 31 січня.
Чому Велика Британія виходить з ЄС: коротко про процес
- Велика Британія виходить зі складу Євросоюзу, тому що так вирішили більшість громадян країни на референдумі 23 червня 2016 року. Ідею Brexit підтримали 51,9% британців.
- Спершу вихід Британії з ЄС був запланований на 29 березня 2019 року. Проте після трьох провальних голосувань подію перенесли на 31 жовтня. Але й тоді країна на вийшла з ЄС.
- Ситуація дещо зрушила з місця, коли у грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсон – фаната ідеї Brexit. Джонсон пообіцяв завершити вихід Британії з ЄС до 1 січня 2020 року.
- 20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу Британії з ЄС. А тепер законопроєкт схвалила верхня палата парламенту.
- Далі угоду про Brexit має ратифікувати Європарламент та підписати королева Єлизавета ІІ.
- Кінцева дата виходу Британії з ЄС – 31 січня.