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      Вихід Британії з ЄС: парламент остаточно схвалив угоду про Brexit

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      Британія вийде з ЄС 31 січня 2020 - парламент ухвалив угоду про Brexit / Getty Images

      На схвалення угоди про Brexit дала згоду Палата лордів парламенту Великої Британії. Ця угода дозволяє вихід Британії з Євросоюзу з угодою 31 січня.

      Палата лордів парламенту Британії на почату тижня внесла кілька змін у законодавство. Серед змін – положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit, повідомляє BBC.

      До теми: Британія ще не вийшла з ЄС, але вже втратила через Brexit 170 мільярдів доларів

      Проте 22 січня Палата громад британського парламенту відхилила всі поправки. Тож законопроєкт повернувся до верхньої палати. Документ могли передавати з палати в палату до остаточного погодження, однак пери вирішили не загострювати протистояння.

      Тож угода про Brexit остаточно схвалена британським парламентом і потребує лише підпису королеви Єлизавети ІІ, щоб стати законом. Очікується, що королева підпише документ 24 січня.

      Європарламент збереться 29 січня для обговорення і ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС. Процес ратифікації завершиться протягом наступного тижня до кінцевої дати виходу Британії з ЄС 31 січня.

      Чому Велика Британія виходить з ЄС: коротко про процес

      • Велика Британія виходить зі складу Євросоюзу, тому що так вирішили більшість громадян країни на референдумі 23 червня 2016 року. Ідею Brexit підтримали 51,9% британців.
      • Спершу вихід Британії з ЄС був запланований на 29 березня 2019 року. Проте після трьох провальних голосувань подію перенесли на 31 жовтня. Але й тоді країна на вийшла з ЄС.
      • Ситуація дещо зрушила з місця, коли у грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсон – фаната ідеї Brexit. Джонсон пообіцяв завершити вихід Британії з ЄС до 1 січня 2020 року.
      • 20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу Британії з ЄС. А тепер законопроєкт схвалила верхня палата парламенту.
      • Далі угоду про Brexit має ратифікувати Європарламент та підписати королева Єлизавета ІІ.
      • Кінцева дата виходу Британії з ЄС – 31 січня.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Велика Британія Brexit Законодавство Євросоюз Європа Європарламент
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