Вихід Британії з ЄС: парламент остаточно схвалив угоду про Brexit

На схвалення угоди про Brexit дала згоду Палата лордів парламенту Великої Британії. Ця угода дозволяє вихід Британії з Євросоюзу з угодою 31 січня.

Палата лордів парламенту Британії на почату тижня внесла кілька змін у законодавство. Серед змін – положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit, повідомляє BBC.

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Проте 22 січня Палата громад британського парламенту відхилила всі поправки. Тож законопроєкт повернувся до верхньої палати. Документ могли передавати з палати в палату до остаточного погодження, однак пери вирішили не загострювати протистояння.

Тож угода про Brexit остаточно схвалена британським парламентом і потребує лише підпису королеви Єлизавети ІІ, щоб стати законом. Очікується, що королева підпише документ 24 січня.

Європарламент збереться 29 січня для обговорення і ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС. Процес ратифікації завершиться протягом наступного тижня до кінцевої дати виходу Британії з ЄС 31 січня.

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