В четверг, 11 июля, возле клиники "Адонис" собрались люди, чтобы попрощаться с мужчиной.

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В Киеве попрощались с Виктором Брагуцой

Утром в четверг, 11 июля, возле клиники "Адонис" собрались около сотни людей, чтобы попрощаться с врачом УЗИ-диагностики, который погиб во время ракетного обстрела столицы 8 июля.



В Киеве состоялось прощание с Виктором Брагуцой / Фото Суспільне

У мужчины остались двое дочерей. Чтобы попрощаться с Виктором, пришли родные, знакомые и коллеги.



Родные, знакомые, коллеги пришли на прощание с Виктором Брагуцой / Фото Суспільне

О погибшем отозвалась женщина Татьяна, которая знакома с его семьей. Собственно, ее сын учится вместе со старшей дочерью Виктора. Она говорит, что это очень светлая семья, а сам Виктор был очень добрым папой.

Также коллега, которая ранее работала в медучреждении администратором, рассказала, что Брагуца был образцом того, каким должен быть человек и профессионал.

"Как-то я себя плохо чувствовала и попросила его посмотреть меня на УЗИ. До этого была у четырех врачей. Никто не увидел онкологию, а он увидел. Благодаря ему, я сегодня жива", – сказала женщина.

В тот момент, когда враг нанес удар, младшая медсестра Вера была в клинике. Она отметила, что чудом осталась жива, потому что в помещении не было окон.



Утром 11 июля попрощались с врачом Виктором Брагуцой / Фото Суспільне

"Мой кабинет находится рядом с его, - говорит директор медучреждения Ольга Гирина - Буквально за пару минут до взрыва я вышла. Сегодня прощание со всеми пятью погибшими. Эти люди давно работали в клинике".



В четверг, 11 июля, попрощались с врачом клиники "Адонис", который погиб от ракетного обстрела / Фото Суспільне