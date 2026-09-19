НАБУ и САП лишены важных инструментов: Чумак назвал основные потребности

Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре не требуется увеличение общего штата или дополнительные полномочия. Ключевым условием для повышения эффективности их работы является предоставление права на автономный сбор информации из каналов связи и создание независимого экспертного учреждения.

Бывший заместитель генерального прокурора, бывший народный депутат Виктор Чумак рассказал "24 Каналу", что коррупционные правонарушения относятся к категории экономических преступлений, где крайне важно точно рассчитывать ущерб и финансовые потери. Именно поэтому антикоррупционные органы нуждаются в собственной добросовестной и независимой экспертизе, а также в возможности самостоятельно проводить негласные следственные и розыскные действия без привлечения сторонних структур.

Полноценное взаимодействие с другими государственными органами

Эксперт подчеркнул, что результат деятельности НАБУ напрямую зависит от слаженной работы всей системы государственных институтов. В частности, восстановленная система декларирования доходов через НАЗК позволяет отслеживать источники происхождения имущества чиновников.

Коррупция – это экономические преступления, и здесь нужно подсчитывать, какой ущерб, сколько чего и как. Поэтому им нужна независимая, правильная, добросовестная экспертиза,

– сказал Виктор Чумак.

В то же время обновленное Бюро экономической безопасности должно выполнять функцию выявления схем уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, а Госфинмониторинг – обеспечивать контроль за банковскими финансовыми потоками.

Отдельно Виктор Чумак отметил существенные изменения в подходах к проверке финансовых ресурсов, которые предлагаются в качестве залога за подозреваемых в коррупции. В качестве наглядного примера он привел ситуацию с Вадимом Столаром, которому был назначен залог в размере 300 миллионов гривен, но банковские учреждения отказываются осуществлять платеж без подтверждения уплаты налогов и легальности средств.

Как только начали проверять законность денег, идущих на залог, желающих внести средства за кого-либо просто не осталось. Все залоги по делам НАБУ стали строго проверяться,

– отметил бывший заместитель генпрокурора.

К слову, европейские партнеры также требуют от Украины укрепления антикоррупционной инфраструктуры. В частности, специалисты подчеркивают необходимость принять ряд важных законопроектов, которые разблокируют доступ НАБУ к независимой судебной экспертизе и решат проблему сроков давности.

Бывший заместитель генпрокурора о потребностях НАБУ и САП: видео