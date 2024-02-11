В правозащитной организации "Мемориал" отмечают, что информации о пленнике Кремля и его деле очень мало. В частности, нет данных о его родственниках и их местонахождении.

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Жил в оккупации почти 10 лет

Известно, что Виктор Демченко родился в 1952 году и жил в городе Моспино Донецкой области. С 2014 года этот населенный пункт находится под контролем сепаратистов и россиян.

Против украинца открыли уголовное производство в августе 2023 года. Мужчине инкриминировали "шпионаж", "участие в террористической деятельности" и "незаконное хранение боеприпасов". Демченко удерживали в ростовском СИЗО. По его делу состоялось семь заседаний.

Как сообщили пропагандистские издания, мужчина умер от инсульта в тюремной больнице 31 декабря 2023 года.

Позорное судилище над украинскими защитниками