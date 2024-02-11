В правозащитной организации "Мемориал" отмечают, что информации о пленнике Кремля и его деле очень мало. В частности, нет данных о его родственниках и их местонахождении.
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Жил в оккупации почти 10 лет
Известно, что Виктор Демченко родился в 1952 году и жил в городе Моспино Донецкой области. С 2014 года этот населенный пункт находится под контролем сепаратистов и россиян.
Против украинца открыли уголовное производство в августе 2023 года. Мужчине инкриминировали "шпионаж", "участие в террористической деятельности" и "незаконное хранение боеприпасов". Демченко удерживали в ростовском СИЗО. По его делу состоялось семь заседаний.
Как сообщили пропагандистские издания, мужчина умер от инсульта в тюремной больнице 31 декабря 2023 года.
Позорное судилище над украинскими защитниками
- 7 февраля в так называемой "ДНР" оккупанты устроили суд над украинскими военнопленными. 33 защитника 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ получили сроки от 27 лет до 29 лет. Их всех отправят в колонии строгого режима. Россияне придумали лживые обвинения. По их словам, украинцы якобы использовали запрещенные средства во время боевых действий и якобы обстреливали населенные пункты из артиллерии. Мол, таким образом наши военные хотели "запугать и убить мирных граждан" в Донецкой области.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это событие. Он отметил, что приговоры украинцам осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Они являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток. Поэтому, их можно квалифицировать как военное преступление.
- Несмотря на жестокую несправедливость с которой приходится сталкиваться украинским героям, нашем государстве постепенно удается возвращать своих защитников домой. Так, течение первых недель февраля из плена спасли 307 воинов – защитников. Большая часть из них – стояли на защите Мариуполя и "Азовстали".