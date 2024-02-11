У правозахисній організації "Меморіал" зазначають, що інформації про бранця Кремля та його справу дуже мало. Зокрема, немає даних про його родичів та їх місце перебування.

Дивіться також Схуд на 38 кілограмів: визволений український воїн розповів про катування у російському полоні

Жив в окупації майже 10 років

Відомо, що Віктор Демченко народився у 1952 році і мешкав у місті Моспіно на Донеччині. З 2014 року цей населений пункт перебуває під контролем сепаратистів та росіян.

Проти українця відкрили кримінальне провадження у серпні 2023 року. Чоловіку інкримінували "шпигунство", "участь у терористичній діяльності" та "незаконне зберігання боєприпасів". Демченка утримували у ростовському СІЗО. У його справі відбулося сім засідань.

Як повідомили пропагандистські видання, чоловік помер від інсульту у тюремній лікарні 31 грудня 2023 року.

Ганебне судилище над українськими захисниками