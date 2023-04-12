Сегодня Львов ставит планку, к которой должны двигаться мы все, – Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил 12 апреля Международный форум реабилитации, продолжающийся в Реабилитационном центре НЕСЛОМНЫЕ. После посещения нового корпуса реабилитации, открывшегося накануне во Львове.

Виктор Ляшко отметил, что поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности для комплексной реабилитации украинцев, пишет 24 Канал.

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Министр Минздрава: Мы шагнули вперед

"Я поражен тем, что увидел. Благодарен всем, кто присоединился к этому проекту, – это действительно очередной инновационный шаг к системе реабилитации в Украине. Думаю, что сегодня UNBROKEN ставит планку, к которой должны двигаться все мы, рассматривая развитие сети реабилитационных отделений и центров в Украине Сейчас мы совсем по-другому смотрим на реабилитацию в сфере здоровья, чтобы как можно качественнее восстановить человека, нам нужны такие центры.



Виктор Ляшко о новом корпусе реабилитации НЕСЛОМНЫЕ / Фото предоставлены 24 Канала

Сегодня мы по сравнению с предыдущим годом вышли на 8 тысяч реабилитационных сеансов в день, хотя еще в прошлом году могли делать 3 тысячи. Потому вы видите, какое количество и отделений появляется. Как государство мы шагнули вперед, подняли тарифы для комплексной реабилитации, и это такой дополнительный материальный стимул для других медицинских учреждений – подтягивайте свои отделения.



Министр Минздрава посетил Международный форум реабилитации / Фото предоставлено 24 Канала

Министерство здравоохранения является партнером для центра НЕСЛОМНЫЕ во Львове, многое сделано совместно. Наша задача – обеспечивать надлежащее финансирование заведения, набирать специалистов и обеспечивать их профессиональное развитие, чтобы работать на единый результат – восстановить человека после травмы", – сказал Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

Что известно о современном корпусе реабилитации

Напомним, во Львове заработал современный корпус реабилитации в Национальном центре НЕСЛОМНЫЕ. Это 7 этажей с самым современным оборудованием для лечения, реабилитации и восстановления, где каждый год получать помощь смогут 10 тысяч украинцев.

Министр Минздрава посетил Международный форум реабилитации: смотрите фото

Здесь установили современное оборудование: роботизированную систему ходьбы, экзоскелеты, роборукавки, которые помогают двигать рукой и т.д. Также здесь есть реабилитационные залы со стальными подъемниками, чтобы прикованные к кровати пациенты могли переместиться в бассейн или реабилитационную комнату. Вскоре заработает и бассейн, ведь реабилитация в воде – неотъемлемая составляющая обновления.

Также в корпусе есть эрготерапевтическая квартира с кухней, где пациенты будут учить о себе заботиться в максимально домашних условиях. Эрготерапевты будут снова держать в руках зубную щетку или карандаш. Также здесь есть комната с имитацией магазина, где пациенты смогут тренироваться совершать покупки на протезах.

11 – 13 апреля во Львове проходит Международный форум реабилитации. Специалисты со всего мира – медики, эксперты, представители международных институций, фондов, европейских стран работают вместе, чтобы обсудить, проанализировать и разработать пути качественной реабилитации людей, пострадавших в результате военных действий в Украине.

Организаторы: Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN), Красный крест Украины. Эксклюзивный партнер – Direct Relief. Форум проходит при содействии Львовского городского совета, Львовской областной военной администрации, Министерства здравоохранения Украины, Министерства ветеранов Украины, Министерства социальной политики. Партнер Форума – Благотворительный фонд "Несокрушимые".