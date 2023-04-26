Генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк отметил, что медиаактивность Медведчука свидетельствует о том, что в России все очень плохо. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Медведчук – "пассия ФСБ"

Кондратюк подчеркнул, что на Виктора Януковича россияне уже не делают ставку, поэтому снова цепляются за кума Путина, несмотря на его антирейтинг в Украине.

Я бы назвал Медведчука "пассией ФСБ". И сейчас спецслужбы России пытаются "оплодотворить" его очередным антиукраинским проектом. Тем самым они пытаются вернуть расположение Владимира Путина,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

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По информации, которой владеют украинские спецслужбы, в подчинение Медведчуку передаются определенные активы на оккупированных восточных территориях Украины и в Крыму.

"Россияне надеются после прекращения боевых действий и замораживания конфликта, вернуться к гибридной войне, потому что Путин ненавидит украинцев. В этой войне россияне будут полагаться на все лучшее, что у них есть. А это лучшее – господин Медведчук", – подчеркнул Кондратюк.

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