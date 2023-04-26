Генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2020 – 2021 роках), голова ГУР Міноборони (у 2015 – 2016 роках) Валерій Кондратюк зауважив, що медіаактивність Медведчука свідчить про те, що в Росії все дуже погано. Про це він розповів 24 Каналу.

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Медведчук – "пасія ФСБ"

Кондратюк наголосив, що на Віктора Януковича росіяни вже не роблять ставку, тому знову чіпляються за кума Путіна, попри його антирейтинг в Україні

Я б назвав Медведчука є "пасією ФСБ". І зараз спецслужби Росії намагаються "запліднити" його черговим антиукраїнським проєктом. Тим самим вони намагаються повернути схильність Владіміра Путіна,

– підкреслив генерал-лейтенант.

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За тою інформацією, якою володіють українські спецслужби, в підпорядкування Медведчуку передаються певні активи на окупованих східних територіях України та в Криму.

"Росіяни сподіваються після припинення бойових дій та заморожування конфлікту, повернутися до гібридної війни, тому що Путін ненавидить українців. В цій війні росіяни будуть покладатися на все найкраще, що в них є. А це найкраще – пан Медведчук", – наголосив Кондратюк.

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