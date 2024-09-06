Правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА

Кабинет Министров одобрил отставку Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Вероятно, он станет заместителем главы Офиса Президента вместо Алексея Кулебы.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук после ряда решений Кабмина. Сейчас увольнение Никиты должен утвердить президент Владимир Зеленский своим указом.

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Виктор Никита изменит свою должность

Согласовано увольнение Микиты Виктора Федоровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации,

– написал Мельничук.

Отметим, что ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк предполагал, что Никита, вероятно, станет заместителем главы Офиса президента, заменив Алексея Кулебу, который 5 сентября назначен министром восстановления Украины.

"Кулеба уйдет с должности заместителя главы ОП на должность министра. Его место займет один из глав областей, причем из максимально западной части страны", – писал Железняк.

Важно! 5 сентября Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьером и министром инфраструктуры и региональной политики в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, что в Украине продолжается перезагрузка Правительства. Кадровые решения необходимы, чтобы усилить отдельные направления и добавить новой функциональной "крови".