Героя провели в последний путь в селе Калиновка, о чем сообщили в Еланецком поселковом совете. Известно, что Виктор Мороз погиб 11 октября 2024 года.

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В Николаевской области попрощались с 22-летним защитником

Известно, что Виктор Мороз погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении, получив ранение, которое было несовместимым с жизнью, попав под минометный обстрел врага.

Виктору навсегда останется 22... Больно... Сердце рвется на куски... Война забирает лучших. Молодой, полон мечтаний и планов на будущее, которые, к большому сожалению, уже не осуществятся. Он отдал свою жизнь за родную землю, за жизнь каждого украинца,

– говорится в сообщении.

Проститься с бойцом пришли родные, друзья, побратимы, односельчане, представители власти. Похоронили защитника на местном кладбище в родном селе Калиновка.

"Вся Еланецкая община выражает искренние соболезнования маме Татьяне, папе Виктору, брату Владимиру, который тоже стал на защиту Украины, сестре Надежде, любимой девушке Камиле, близким, друзьям, собратьям по поводу потери близкого человека. Скорбим вместе с вами, склоняем головы перед подвигом Героя. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах, как напоминание о высокой цене свободы", – отметили в поселковом совете.

Что известно о погибшем защитнике

Родился Виктор 31 декабря 2001 года в поселке Новосафроновка Новоодесского района Николаевской области.

После окончания школы, учился в Еланецком аграрном лицее, где получил профессию повара.

В 2021 году Виктор был призван на срочную службу в ряды ВСУ.

После окончания срока срочной службы Виктор в 2023 году подписал контракт и продолжил защищать родную землю от оккупантов.

На Николаевщине попрощались с 22-летним защитником / Фото Еланецкого поселкового совета

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!