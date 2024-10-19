Героя провели в останню путь у селі Калинівка, про що повідомили в Єланецькій селищній раді. Відомо, що Віктор Мороз загинув 11 жовтня 2024 року.

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У Миколаївській області попрощалися з 22-річним захисником

Відомо, що Віктор Мороз загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, зазнавши поранення, яке було несумісним з життям, потрапивши під мінометний обстріл ворога.

Віктору назавжди залишиться 22… Боляче… Серце рветься на шматки … Війна забирає найкращих. Молодий, повний мрій та планів на майбутнє, які, на превеликий жаль, вже не здійсняться. Він віддав своє життя за рідну землю, за життя кожного українця,

– ідеться в повідомленні.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, побратими, односельці, представники влади. Поховали захисника на місцевому кладовищі в рідному селі Калинівка.

"Уся Єланецька громада висловлює щирі співчуття мамі Тетяні, татові Віктору, брату Володимиру, який теж став на захист України, сестрі Надії, коханій дівчині Камілі, близьким, друзям, побратимам з приводу втрати близької людини. Сумуємо разом з вами, схиляємо голови перед подвигом Героя. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться в наших серцях, як нагадування про високу ціну свободи", – зазначили в селищній раді.

Що відомо про загиблого захисника

Народився Віктор 31 грудня 2001 року в селищі Новосафронівка Новоодеського району Миколаївської області.

Після закінчення школи, навчався в Єланецькому аграрному ліцеї, де здобув професію кухаря.

У 2021 році Віктор був призваний на строкову службу до лав ЗСУ.

Після закінчення терміну строкової служби Віктор у 2023 році підписав контракт та продовжив боронити рідну землю від окупантів.

На Миколаївщині попрощалися з 22-річним захисником / Фото Єланецької селищної ради

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!