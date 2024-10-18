На війні загинув військовий хірург з Івано-Франківська Мирослав Дебенко. Він повернувся з-за кордону після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Міг мати кілька складних операцій на день

Мирослав Дебенко походив з династії медиків. Зокрема, його мама була викладачкою медсестринства в дерматології та венерології Івано-Франківського медичного фахового коледжу, а дідусь колись обіймав посаду директора медичного училища.

Для себе він вибрав медицину. У 2009 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський національний медичний університет, а у 2012-2013 навчальному році працював викладачем хірургії. Згадують, що він був дуже відданий своєму фаху.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював щелепно-лицевим хірургом за кордоном, проте повернувся та долучився до ЗСУ, де був капітаном медичної служби. 17 листопада 2022 року президент Зеленський нагородив Мирослава Дебенка орденом Данила Галицького.

У нього за день могло бути кілька важких операцій, безсонні ночі, посеред яких була врятована ним не одна тисяча людей. Як казав Мирон, після 19:00 все тільки починалося. Як це все він витримував, не маю жодного поняття,

– пригадав доцент кафедри іноземної філології та бізнес-комунікацій Маркіян Тхір.

Про загибель Мирослава Дебенка на своїй сторінці у соцмережах розповіла і його дівчина Вікторія Білицька. Вона написала, що раніше часто говорила захиснику, що обіймає серцем, але тепер він став болем, який вʼївся в кожну клітину мого тіла. Я

Буду тобі писати, сподіваючись, що щось по той бік існує й ти читаєш. Бо серця я не відчуваю,

– написала Вікторія Білицька.